Ada Hegerberg à l’échauffement lors d’OL – Chelsea (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Grâce à son nouveau but face au Slavia Prague, Ada Hegerberg est entrée un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions. La joueuse de l'OL est la buteuse la plus prolifique de la compétition.

Après son penalty transformé à l'heure de jeu, Ada Hegerberg s'est permise une petite danse en compagnie de Vanessa Gilles. Il faut dire que la victoire face au Slavia Prague (0-9) semblait déjà acquise puisque la Norvégienne portait le score à 0-7. Dans le même temps, elle devenait la buteuse la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des champions en inscrivant sa soixantième réalisation.

Déjà meilleure buteuse de la compétition, la Ballon d'or 2018 a notamment trouvé le chemin des filets 56 fois en 55 matchs sous les couleurs de l'OL. Les quatre premiers buts européens d'Ada Hegerberg avaient été marqués avec le Stabæk Fotball puis le FFC Turbine Potsdam. Depuis, elle affole les compteurs à Lyon, au point d'avoir terminé en tête du classement honorifique lors des saisons 2015-2016 et 2017-2018.

À noter que, grâce à un but inscrit ce mardi contre le Slavia Prague, Eugénie Le Sommer tient la distance face à sa coéquipière avec 48 réalisations en Ligue des champions. Quatrième meilleure buteuse de l'histoire de la compétition avant le coup d'envoi, elle égale Conny Pohlers et talonne Anja Mittag (51 réalisations). Ada Hegerberg reste seule en tête et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.