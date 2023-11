Parker aidera "l’OL avec plaisir s’il le peut"

Présent à Lyon pour l’inauguration de l’Arena jeudi, Tony Parker a réitéré l’envie de John Textor de le voir revenir dans le conseil d’administration de l’OL Groupe.

Dans vingt-quatre heures, ce sera un grand jour pour l’OL Groupe et l’ASVEL. Après plusieurs mois de construction et les derniers réglages, l’Arena de Décines est enfin prête à accueillir du public et des évènements. Jeudi, l’inauguration sera réalisée à l’occasion du match d’Euroligue entre le club de basket villeurbannais et le Bayern Munich. L’étape finale d’une ambition chez Tony Parker. Président de l’ASVEL depuis 2014, l’ancien basketteur a donc attendu dix ans avant de voir son club passer dans une autre dimension avec l’arrivée de cette Arena. "Elle va être une des plus belles salles au monde, s’est enthousiasmé 'TP' dans les colonnes du Progrès. C’est l’aboutissement de l’incroyable projet que j’ai initié en 2014. Un étage hyper important de la fusée, mais elle est loin d’être terminée !"

"Le rachat de la salle est en bonne voie"

La prochaine étape dans le calendrier de Tony Parker est très certainement l’acquisition de la salle suite à la volonté de John Textor de vendre en partie ou totalement l’Arena. À la veille de l’entrée de l’ASVEL dans l’enceinte, le président villeurbannais a confirmé que "le rachat de la salle est en bonne voie. Nous sommes plusieurs actionnaires et partenaires à vouloir créer un groupe pour la racheter." C’est d’ailleurs dans cette optique que le propriétaire de l’ASVEL s’est vu proposer de réintégrer le conseil d’administration de l’OL Groupe. Malgré les banderoles des Bad Gones à son intention, Tony Parker persiste et assure "avoir toujours dit que si je pouvais aider, ce serait avec plaisir."