OL - France : défaite des U19, match nul pour les U20

Déjà qualifiée pour le tour Elite, l'équipe de France U19 de Mahamadou Diawara s'est inclinée 1 à 0 contre le Danemark mardi (1-2).

Deux équipes de France avec des joueurs de l'OL étaient sur le pré mardi 21 novembre.

Nous avions tout d'abord les U20 d'Islamdine Halifa. Ils affrontaient pour la seconde fois de cette trêve leurs homologues belges après leur victoire samedi (0-1).

Pas de succès cette fois-ci, mais un match nul 2 à 2. D'abord menés au quart d'heure de jeu, les Français ont égalisé à la 76e minute après avoir raté un penalty au retour des vestiaires. Ils ont même pris les commandes quelques instants plus tard (1-2, 80e), avant que la Belgique ne revienne à la marque sur un contre (2-2, 88e).

Diawara a joué toute la rencontre

Pour les U19 de Bernard Diomède, la fin du rassemblement fut beaucoup plus difficile que le début. Après les bons résultats obtenus face à l'Estonie (2-0) et à l'Islande (1-0), les Bleuets ont chuté devant le Danemark.

Pourtant, ils ont très vite ouvert la marque par l'intermédiaire de Aboubaka Soumahoro sur un corner de Désiré Doué (1-0, 3e). Mais ensuite, les Danois ont dominé les débats, et sont logiquement revenus à hauteur à la 39e minute.

Les U19 ont fini à 10

Encaissant un second but à la 63e, les partenaires de Mahamadou Diawara, titulaire et seul Lyonnais parmi les trois convoqués à jouer cette affiche (Saël Kumbedi est resté sur le banc, Justin Bengui suspendu), ont en plus terminé en infériorité numérique. Noah Lahmadi a reçu deux cartons jaunes aux 55e et 80e minutes, laissant ses coéquipiers à 10.

Malgré ce revers 2 à 1, les U19 sont qualifiés pour le tour Elite qui aura lieu au printemps 2024. Ils terminent à la deuxième place de leur groupe.