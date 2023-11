En s'imposant 1 à 0 contre l'Islande samedi, l'équipe de France U19 composée notamment de Kumbedi et Diawara, a validé son billet pour le tour Élite.

Ce fut dur, il aura fallu batailler, mais la sélection française U19 a bel et bien composté son billet pour le tour Elite du championnat d'Europe 2024 qui aura lieu au printemps 2024. Le fruit d'un succès étriqué face à l'Islande, 1 à 0.

Avec Saël Kumbedi titulaire dans le couloir droit, l'équipe de Bernard Diomède avait l'ambition de faire fructifier la victoire acquise mercredi contre l'Estonie (2-0). Mais ils ont longtemps buté sur le bloc compact et solide de leur adversaire. Malgré plusieurs tentatives, notamment de Désiré Doué, la France a dû patienter jusqu'à la 89e minute et un but contre son camp d'Orrason pour enfin ouvrir la marque.

Côté lyonnais, Kumbedi a joué la totalité de la rencontre, comme face aux Estoniens. Il a d'ailleurs récolté un carton jaune à la 60e minute. Peu de temps après, à la 65e, Mahamadou Diawara entrait en jeu pour disputer son deuxième match avec les U19. Justin Bengui lui était suspendu suite à son exclusion lors de l'affiche précédente.

Victoire pour les U20 d'Islamdine Halifa

Premiers de leur poule, les Français affronteront le Danemark le mardi 21 novembre à 15 heures, un duel qui aura pour seule conséquence de désigner le vainqueur du groupe. Les Danois comptent actuellement quatre points, il leur faudra donc battre les coéquipiers du Lorientais Eli Junior Kroupi pour passer devant.

Autre joueur de l'OL concerné par la sélection tricolore samedi, Islamdine Halifa, avec les U20. Au cours d'une partie amicale contre la Belgique, les protégés de Landry Chauvin ont gagné 1 à 0 grâce à la réalisation de Marvin De Lima. La seconde manche est programmée mardi prochain.