Arrivée il y a deux saisons, Daniëlle van de Donk a connu des hauts et des bas à l’OL. La Néerlandaise savoure ce début d’exercice parfait avec un groupe au niveau incroyable.

Avec la blessure de Melchie Dumornay, une place se libère dans le groupe lyonnais pour les prochaines semaines. Touchée à la cheville, la polyvalente Haïtienne va faire défaut aux Fenottes mais Sonia Bompastor peut malgré tout compter sur un effectif fourni. C’est peut-être ce qui fait aujourd’hui la différence par rapport à la saison dernière où les blessures s’étaient enchaînées. Tout aussi polyvalente que Dumornay sur les postes offensifs, Daniëlle van de Donk devrait en profiter pour avoir encore un peu plus de temps de jeu. Quand les places dans le onze de départ sont chères, la Néerlandaise a réussi à démarrer six des dix matchs de l’OL. "C’est normal de devoir se battre pour jouer dans un club comme l’OL où les standards sur le terrain comme à l’entraînement sont toujours très élevés, a-t-elle reconnu à la veille du match. Mais c’est ce qui pousse tout le monde à donner le meilleur."

"À Prague, on a montré le meilleur de notre jeu"

Buteuse contre Prague et impactante au moment de son entrée contre Dijon vendredi dernier, Van de Donk espère surfer sur cette bonne dynamique. Avec dix victoires en dix matchs, l’OL est sur un petit nuage dans cette première partie de saison. Avant la réception de St-Pölten au Parc OL, tous les voyants sont au vert pour une formation qui vise très clairement une copie parfaite pour les six premiers mois de ce nouvel exercice. "Je ne sais pas si c’est la meilleure saison, car chaque année, l’équipe veut gagner et aller toujours au plus haut. L’an dernier, nous aurions pu aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c’est que je suis ravie d’être à l’OL. Le niveau est incroyable." À Prague, ce fut une démonstration collective. Il semblerait bien que les Fenottes souhaitent en faire de même ce mercredi (18h45).