OL - St Pölten : Bompastor préfère Däbritz à Le Sommer

Touchée à Prague, Eugénie Le Sommer est préservée contre St-Pölten. Pour accompagner Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani, Sonia Bompastor a misé sur Sara Däbritz, en forme ces derniers temps avec l'OL.

Elle n'a pas voulu prendre de risques inutiles et a préféré sur la dynamique individuelle de Sara Däbritz. Pour la réception de St-Pölten, Sonia Bompastor a préféré préserver encore un peu Eugénie Le Sommer. Touchée à Prague, l'attaquante avait fait l'impasse contre Dijon et va donc prendre place sur le banc de l'OL ce mercredi (18h45). Le duo Kadidiatou Diani - Ada Hegerberg sera donc épaulé par Däbritz, qui est en forme ces dernières semaines. La milieu allemande va certes dépanner encore sur le côté gauche de l'attaque mais avec trois buts en quatre matchs, elle a montré qu'elle savait être décisive.

Pour le reste, Sonia Bompastor a fait dans le classique et le turnover effectué contre Dijon laisse place à ce qui ressemble à une équipe-type, Le Sommer et Dumornay en moins. Préservée vendredi dernier, Wendie Renard retrouve sa place dans l'axe de la défense et son brassard aux côtés de Vanessa Gilles. Ellie Carpenter, sur le banc contre Dijon, et Selma Bacha, alignée un cran plus haut en championnat, retrouvent les côtés de la défense.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard (cap), Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Däbritz