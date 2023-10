Le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert trois enquêtes après les événements lors de OM - OL. Supporters marseillais comme lyonnais sont visés.

Les incidents survenus aux abords du Vélodrome avant l'Olympico ont entraîné l'annulation de la rencontre entre l'OM et l'OL, mais aussi trois enquêtes. Lundi, lors d'une conférence de presse, le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, a détaillé les mesures prises par le parquet. Deux d'entre elles concernent le caillassage du bus de l'OL, qui a conduit aux blessures de Fabio Grosso et de son adjoint Raffaele Longo, et celui de plusieurs bus de supporters rhodaniens. La troisième porte sur une provocation à la haine raciale par les supporters lyonnais.

Neuf interpellations, aucune pour le caillassage du bus

Quant à l'attaque du bus du groupe professionnel des Rhodaniens, l'enquête porte sur des violences volontaires en réunion avec préméditation et aux abords d'une enceinte sportive ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à dix jours. Fabio Grosso s'est vu accorder 30 d'ITT. "Aucun élément ne permet de dire que (les agresseurs formaient) un groupe constitué", a expliqué Nicolas Bessone, annonçant qu'aucune interpellation n'a eu lieu suite à ce caillassage.

Deux hommes, âgés de 22 et 50 ans, ont toutefois été interpellés et placés en garde à vue pour l'attaque d'un car de supporters lyonnais. Le premier a avoué avoir jeté une grosse pierre vers le véhicule, après avoir été lui-même visé par un projectile lancé par des supporters lyonnais. Le deuxième, lui, s'est rendu coupable de jet de fumigène. Une enquête pour violences volontaires en réunion sans ITT et dégradations en réunion a été ouverte pour ces faits. En tout, neuf personnes ont été interpellées. "Aucun élément ne laisse penser à une défaillance", du dispositif de sécurité autour de la rencontre, affirme le procureur de Marseille.

L'enquête pour provocation à la haine raciale vise le comportement de supporters de l'OL au sein du parcage du Vélodrome. "Une partie des supporters lyonnais ont fait un certain nombre de saluts nazis et des cris de singes à destination des supporters marseillais", a-t-il noté. Les qualifications retenues pour cette enquête sont celles de "provocation à la haine raciale et d'injures à caractère racial". Personne n'a été interpellé pour ces faits.