OL - Ligue 1 : l'accord entre la LFP et CVC largement conforté

Vincent Labrune, président de la LFP (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'ensemble des clubs professionnels de France ont validé l'accord entre la LFP et CVC, ce jeudi lors d'une assemblée générale, à la faveur d'une écrasante majorité.

Pendant plus de deux heures ce jeudi durant l'assemblée générale de la LFP, les acteurs du football professionnel français sur la légitimité et les détails de l'accord avec CVC, notamment la répartition de l'argent aux clubs. Pourtant, au vu du résultat du vote, l'hésitation n'a pas duré bien longtemps. Parmi les sujets abordés, 97,73% des voix ont penché en faveur des modalité de répartition de l'apport de CVC et 96,56% pour l'utilisation du solde de l’apport de CVC, dont le remboursement du prêt garanti par l'État.

Le Havre était à l'origine de cette assemblée générale. Son président Jean-Michel Roussier semble ne pas avoir été écouté par ses confrères de Ligue 1. "Ces votes confortent le soutien total et entier du monde professionnel au projet de transformation des championnats professionnels porté par la LFP, et notamment la création d’une filiale commerciale (LFP MEDIA) en partenariat avec CVC Capital Partners", s'est félicitée la Ligue dans un communiqué.

En octobre dernier, OL Groupe annonçait miser sur le versement de la troisième et dernière part de cet accord, à hauteur de 50 millions d’euros.