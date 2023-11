Tony Parker en a dévoilé un peu plus quant à ses attributions à l'OL. Approché par John Textor, il confirme ne pas vouloir du poste de président, mais pourrait s'approcher du terrain.

Le rôle de Tony Parker à l'OL continue de faire couler beaucoup d'encre. Dimanche, l'ancien basketteur a vu fleurir une banderole, signée par les Bad Gones, au message aussi court que cinglant : "TP : l'OL n'a pas besoin de toi." Aux abords de l'Astroballe, la salle de l'ASVEL à Villeurbanne, une autre indiquait "Ta place est ici et nulle part ailleurs". Alors que certains supporters redoutent son arrivée dans l'organigramme du club, le principal intéressé s'est expliqué ce jeudi matin au micro de BFM Business.

"S'il faut parler aux joueurs..."

En marge de la rencontre de l'OL face au FC Metz (1-1), Tony Parker siégeait à la place du président John Textor. "Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL, a-t-il expliqué. J’ai dit que je pouvais aider, mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué Je n’ai jamais dit ça."

Aider de quelle manière ? "Donner des conseils dans le board, s’il faut aller parler aux joueurs... En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni être président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL", a tenu à expliquer Tony Parker. Suffisant pour calmer le début d'incendie ?

Cet éclaircissement n'en dit pas beaucoup plus par rapport à sa première prise de parole au Parc OL : "Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider, avait-t-il fait savoir au micro de Prime Video. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui." Pour rappel, ce rapprochement entre les deux dirigeants s'inscrit dans le dossier de la vente de l’Arena et dont Tony Parker est candidat.