L’OL dans le ventre mou de la Ligue 1 ?

Fort de trois succès de rang avant la trêve, l’OL a quelque peu redressé la barre. À la mi-saison, le club lyonnais n’a que 6,7% de chance de descendre directement en Ligue 2.

Dans son analyse de la situation de l’OL, Pierre Sage s’était montré lucide après la victoire contre Toulouse le 10 décembre. D’une semaine sur l’autre, les chances de se maintenir ou de descendre étaient différentes suivant le résultat du week-end. Il ne fallait donc pas y apporter une grande importance. Il y a encore trois journées, la formation lyonnaise était quasiment condamnée à descendre avec un bilan qui n’inspirait pas l’optimisme historiquement en Ligue 1. Et puis, une victoire, puis une deuxième et enfin une troisième avant le départ en vacances ont complètement inversé cette situation. À l’heure de préparer le foie gras et tout le festin pour Noël, l’OL n’a désormais plus que 6,7% de descendre directement en Ligue 2 (2,2% de terminer 18e et 4,5% à la 17e).

La 12e place, classement le plus probable

Les trois victoires de suite des hommes de Pierre Sage ont forcément donné un peu d’oxygène à tout un club qui reste malade. Seulement, au moment de se déplacer au Havre le 14 janvier, l’OL regardera avant tout vers le haut. Pour Opta, la probabilité est plus forte que l’OL termine entre la 10e (10,7 %) et la 14e place (13,1 %). La 12e place est la plus probable (14,9 %). Ce n’est pas ce qui était espéré au début de l’exercice, mais après avoir pris 7 points sur 42 possibles au démarrage, cela semble presque un miracle de terminer dans ce ventre-mou. Mais la statistique d’aujourd’hui ne sera plus celle de demain et le résultat en Normandie bousculera une fois de plus ces résultats.