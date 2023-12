Premières de leur groupe, les U19 féminines de l’OL ont gagné le droit de disputer la phase Élite du championnat. Double tenantes du titre, elles défendront leur couronne à partir du 21 janvier.

Jamais deux sans trois ? Ce dicton, les joueuses U19 de l’OL espèrent bien le voir se produire entre Rhône et Saône le 26 mai prochain. Double championnes de France en titre, les Lyonnaises ont pour objectif de faire la passe de trois et sont bien lancées dans ce projet. Dans un championnat national divisé en deux phases, l’OL a passé la première non sans quelques difficultés. Mais en prenant la première place de son groupe, la formation lyonnaise a assuré sa présence pour la phase 2, celle de l’Élite.

Emmenées notamment par Liana Joseph, les U19 connaissent désormais le chemin qui leur reste à parcourir pour s’offrir un troisième titre en trois ans. Après les barrages qui ont vu Dijon et Guingamp se qualifier, l’OL affrontera les Bretonnes pour lancer cette phase Élite. Le match aura lieu à Meyzieu le dimanche 21 janvier. Le club lyonnais refermera ce nouvel exercice en Bretagne le 26 mai 2024 avec l’espoir d’un titre déjà assuré.