OL - Mercato : la défense devrait connaitre quelques ajustements

Dejan Lovren et Sinaly Diomandé lors d’OL – Angers (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Dans un mercato qui s’annonce chaud sur le papier, l’OL souhaite revoir sa défense. Sinaly Diomandé devrait partir tandis qu’un ou deux renforts sont attendus.

Avec 50 millions d’euros, l’OL souhaite largement s’activer dans le mercato hivernal qui ouvre ses portes le lundi 1er janvier 2024. Malgré la bonne série d’avant-trêve, les problèmes lyonnais ne sont pas pour autant réglés et la direction lyonnaise souhaite faire des ajustements dans l’effectif de Pierre Sage. Il n’y a pas un secteur qui est épargné puisque du gardien à l’attaque, toutes les lignes sont vouées à connaître quelques ajustements durant le mois de janvier.

Le milieu et l’attaque semblent aujourd’hui les secteurs prioritaires pour se renforcer, mais la défense ne devrait pas échapper à un petit lifting hivernal. Ce n’est pas la suspension de Dejan Lovren qui pousse la direction à se renforcer, mais l’âge avancé du Croate et son salaire en font un candidat possible à un départ en cas d’offres. Si tel n’est pas le cas, Pierre Sage pourra compter sur un leader supplémentaire, mais dans le 3-4-3 actuellement utilisé, il manque de solutions de rechange.

Un match de Premier League pour Lenglet

Clinton Mata peut dépanner quand le jeune Mamadou Sarr ronge son frein sur le banc et un ou deux renforts ne seraient pas de trop. D’autant plus que la situation de Sinaly Diomandé devrait conduire à un départ de l’Ivoirien courant janvier. Avec Andryelson, qui devrait débarquer en provenance de Botafogo comme Lucas Perri, l’OL tiendrait déjà une recrue défensive. Mais d’après L’Équipe, une deuxième est recherchée et la cellule de recrutement a pensé à Clément Lenglet.

L’international français a disputé son premier match de Premier League vendredi avec Aston Villa et ne joue pas avec les Villans. Pourtant, Unai Emery aimerait le garder, mais à 28 ans, Lenglet a besoin de jouer. Peut-il être une recrue de choix pour l’OL ? Il possède sur le papier beaucoup de points positifs, à savoir l’expérience, une connaissance de la Ligue 1 et le fait d’être français. Reste maintenant à convaincre toutes les parties, car l’ancien Nancéen reste prêté par le FC Barcelone à Aston Villa.