Coupe de France : Nicolas Rainville arbitrera CA Pontarlier - OL

Pour sa reprise en 2024, l’OL se rendra à Besançon pour disputer son 32es de finale de Coupe de France. Le match contre le CA Pontarlier sera arbitré par Nicolas Rainville.

Le retour aux choses sérieuses va rapidement être là pour les joueurs de l’OL. Avec une reprise de l’entraînement programmée le 31 janvier, les Lyonnais ne vont pas avoir le temps de cogiter, car la compétition va vite être de nouveau au cœur de leur quotidien. Après une semaine de reprise, l’OL prendra la direction de Besançon pour disputer son 32e de finale de Coupe de France. Une entrée en lice contre le CA Pontarlier, club de National 3, qui a forcément tout du piège. Une équipe de division inférieure qui veut faire l’exploit devant 10 000 spectateurs, une région où le climat pourrait être très hivernal, les hommes de Pierre Sage ne devront pas aller dans le Haut-Doubs la fleur au fusil le dimanche 7 janvier (14h30).

Une première depuis janvier 2019

Pour cette rencontre, l’OL pourra compter sur un arbitrage d’expérience. L’entrée en lice de la formation lyonnaise se fera en effet sous le sifflet de Nicolas Rainville. S’il n’officie plus dans l’élite depuis quelques années, le Nîmois de 41 ans continue de rouler sa bosse en Ligue 2. Son dernier match arbitré avec l'OL remonte d'ailleurs à un match de Coupe de France contre Bourges en janvier 2019. Cinq ans plus tard, Nicolas Rainville recroisera la route des Lyonnais. À l’occasion de ce 32e de finale de Coupe de France, il sera assisté de Bertrand Jouannaud et Christopher Spadafora. Le quatrième arbitre sera quant à lui Soulaimane Chamel. Pour rappel, il n’y a pas de VAR pour cette rencontre encore le CA Pontarlier et l’OL.