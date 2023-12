Remplacée en cours de saison, la pelouse du terrain Gérard Houllier n’a pas forcément convaincu. À la mi-saison, elle ne se classe que cinquième au classement des pelouses de la D1 féminine.

En cette première partie de saison, les pelouses ont donné du fil à retorde aux équipes de l’OL. Entre champignon, Coupe du monde du rugby et intempéries, les gazons du Parc OL et du terrain Gérard Houllier n’ont pas vécu un été et un automne de tout repos. À tel point que face à la détérioration des pelouses, le club lyonnais a pris la décision de les changer à la mi-octobre. Néanmoins, ce changement n’a pas forcément porté ses fruits, notamment du côté du Grand Stade où l’état du rectangle vert a été pointé du doigt lors des dernières sorties des coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

L'OL, le Paris FC et le PSG se suivent

Au centre d’entraînement, la pose d’une nouvelle pelouse a été un peu plus une réussite, mais à l’heure du bilan, elle n’a pas forcément convaincu en D1 féminine. À la mi-saison, la FFF a dévoilé le premier classement des pelouses dans l’élite et l’OL est loin d’arriver en tête. Ayant accueilli cinq rencontres de championnat, la pelouse du terrain Gérard Houllier a reçu une note de 16,89/20 de la part des capitaines et arbitres, ce qui place le club lyonnais à la 5e place, loin derrière Montpellier et sa note supérieure à 18. Locomotives de ce championnat de France, l’OL, le Paris FC et le PSG se suivent dans ce classement. Preuve que pour le bon développement du football féminin en France, les gros doivent montrer l’exemple.