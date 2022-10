Montpellier - OL (1-2) : un scénario "frustrant" pour Romain Pitau

Pour son premier match à la tête de Montpellier, Romain Pitau a connu la défaite face à l'OL samedi. L'entraîneur du MHSC était "frustré" par le scénario de la rencontre.

Bien que globalement dominé par l'OL samedi, Montpellier aurait pu glaner un point. Mais pour la première sur le banc de son nouvel entraîneur Romain Pitau, le MHSC a craqué à la 90e minute sur une réalisation d'Alexandre Lacazette (1-2 score final).

"L'OL a eu quelques occasions et il aurait pu marquer avant."

Pourtant, les Montpelliérains avaient fait le nécessaire pour revenir au score après un premier acte manqué. Ils furent mieux à partir de la 40e et ont même inscrit un superbe but par Wahi, mais ils ont finalement concédé un 6e revers en 7 rencontres. "On n'a pas fait la première mi-temps, enfin les 35 premières minutes, qu'on voulait faire. On a été dominés dans le jeu de possession par l'équipe de Lyon. Et après c'est vrai que par rapport au scénario, c'est frustrant de prendre ce but à la dernière minute, a expliqué Pitau après la partie. Ils ont tout de même eu quelques occasions et ils auraient pu marquer avant."

