Ligue 1 : OL - Nice se jouera sans supporters niçois

Mario Lemina et Moussa Dembélé lors d’OL – Nice le 12 février 2021 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

A une semaine du dernier match de Ligue 1 avant la trêve hivernale, la Préfecture du Rhône a pris un arrêté pour OL - Nice. Face à la rivalité entre les groupes de supporters, les fans niçois seront interdits de déplacement au Parc OL.

La volonté de lâcher du lest et d’offrir du spectacle en tribunes aperçue pour l’Olympico dimanche (20h45) ne trouvera pas de résonance pour la 15e journée de Ligue 1 entre l’OL et Nice. Quand 200 supporters lyonnais ont été autorisés à se rendre au Vélodrome, les Niçois n’auront eux pas la chance de pouvoir venir au Parc OL dans une semaine. Mercredi, la Préfecture du Rhône a en effet pris un arrêté interdisant la venue des fidèles des Aiglons dans l’enceinte de Décines.

Une décision prise suite "à un fort et ancien antagonisme entre les supporters des deux clubs et de nombreuses confrontations directes." Vendredi 11 novembre, les supporters de Nice seront donc interdits de stade mais aussi d’accès au centre-ville de Lyon. Cette dernière rencontre avant la trêve hivernale liée à la Coupe du monde sera l’occasion pour les Bad Gones de fêter dignement leurs 35 ans d’existence dans un Parc OL qui devrait être complet pour l’occasion.