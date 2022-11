OL - Nice : Andy Delort pourrait manquer le choc

Touché au genou, Andy Delort ne devait en avoir que pour deux à trois semaines. Finalement, l’attaquant de Nice met plus de temps à se remettre et pourrait faire une croix pour le match contre l’OL, le 11 novembre.

La rencontre de la 15e journée entre l'OL et Nice n’est que dans une semaine et demi mais Andy Delort s’est lancé dans une course contre la montre. Victime d’une entorse du genou le 16 octobre dernier, l’attaquant niçoise devait au maximum être éloigné des terrains pour trois semaines. Son retour était d’ailleurs attendu pour ce week-end et la réception de Brest mais il se pourrait que l’année 2022 soit terminée pour Delort.

Selon Nice-Matin, l’international algérien ne devrait pas être de la rencontre face aux Brestois à cause d’une récupération mettant plus de temps que prévu. L’objectif est désormais mis sur le déplacement à Lyon le 11 novembre mais là aussi l’optimisme ne serait pas de mise. Ayant loupé les deux derniers matchs des Aiglons, Andy Delort pourrait également faire une croix sur les deux prochains. Sans son attaquant, Nice a gagné et fait nul en championnat.