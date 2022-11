Valentin Rosier lors de Besiktas – Ajax (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Ayant fait ses débuts en professionnels à Dijon, Valentin Rosier a depuis quitté la Ligue 1 pour Besiktas. Néanmoins, le latéral droit voit l’OL comme un club qui pourrait le faire revenir en France dans le futur.

Ce n’est pas le nom le plus ronflant que la Ligue 1 a connu ces dernières années. Pourtant, Valentin Rosier a fait partie de cette équipe de Dijon promue en Ligue 1 et qui s’était montrée séduisante sous la coupe d’Olivier Dall’Oglio entre 2016 et 2018. Ses bonnes performances lui avaient d’ailleurs valu l’intérêt du Sporting Portugal en 2019 mais l’aventure portugaise n’a pas été à la hauteur des espérances. Prêté puis recruté définitivement cet été par Besiktas, Rosier s’est imposé en Turquie aux côtés de Rachid Ghezzal, un ancien de la maison lyonnaise. A 26 ans, le latéral droit ne se voit pas quitter les bords du Bosphore mais ne serait pas contre à un retour en Ligue 1 si l’occasion se présentait. Enfin si deux clubs venaient à lui faire la cour.

"Je n’ai pas forcément d’équipe favorite en France. Mais j’aime bien l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, même si ce sont deux clubs rivaux, a-t-il déclaré dans une interview à Foot Mercato. J’aime aussi le Paris Saint-Germain, mais là, ils sont dans une autre planète. Donc pas de préférence, mais ça pourrait être ces deux-là (OL et OM, ndlr)."

Agé de 26 ans, Valentin Rosier a encore de belles années devant lui. Avec Malo Gusto sans réelle doublure, le poste de latéral droit à l'OL est orphelin d’un renfort. S’il ne postule pas dans l’immédiat, la candidature de l'ancien Dijonnais est en tout cas posée.