Ligue 1 : Nice perd Marcin Bulka pour plusieurs semaines

Marcin Bulka, gardien de l’OGC Nice (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Alternant avec Kasper Schmeichel dans le but niçois, Marcin Bulka va manquer les deux derniers matchs de l’année dont celui contre l’OL. Le gardien de Nice souffre d’une luxation de l’épaule.

Depuis le début de la saison, Kasper Schmeichel ne donne pas vraiment satisfaction, lui qui avait été recruté durant l'été pour apporter son expérience. Face aux performances en deçà de l’ancien champion d’Angleterre, Lucien Favre avait mis en place une rotation dans le but de Nice avec Marcin Bulka. Une chose est sûre, ce ne sera pas le gardien polonais qui gardera la cage niçoise vendredi 11 novembre contre l’OL.

En effet, Bulka s’est blessé la semaine dernière lors du match de Conférence League contre le Partizan Belgrade et va manquer les deux prochains matchs de championnat avant la trêve hivernale. Souffrant d’une luxation de l’épaule droite, l'ancien portier du PSG va être opéré et ne sera de retour qu’en 2023. Au Parc OL, Kasper Schmeichel n’aura donc pas besoin d’attendre le dernier moment pour savoir s’il sera titulaire ou non.