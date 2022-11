OL : Renard, Malard et Cascarino convoquées avec les Bleues

Wendie Renard à l’échauffement avant France – Belgique à l’Euro 2022 (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Pour le match amical contre la Norvège, le 11 novembre prochain, Corinne Diacre a retenu 23 joueuses. Parmi elles se trouvent trois joueuses de l’OL avec Wendie Renard, Melvine Malard et Delphine Cascarino.

Sonia Bompastor aurait très certainement aimé ne voir aucun nom de ses joueuses sur la liste de Corinne Diacre mais l’entraîneure de l’OL sait ce que c’est de représenter son pays. Néanmoins, avec toutes les blessures qui touchent les Fenottes actuellement, elle n’aurait pas été contre un peu de repos supplémentaire pour ses joueuses. Il y aura pourtant bien trois Lyonnaises lors du prochain rassemblement de novembre avec l’équipe de France. Ce jeudi, Diacre a dévoilé les 23 noms qui rejoindront Clairefontaine à partir de lundi avant de s’envoler pour l’Espagne et Alicante.

Un seul match amical au programme

Avec un seul match amical au programme contre la Norvège (11 novembre), les Bleues effectueront une sorte de mini-stage. Touchée lors du dernier rassemblement et revenue la semaine dernière, Delphine Cascarino est présente dans la liste tout comme Melvine Malard et la capitaine Wendie Renard. En souffrance avec ses ischio-jambiers, Selma Bacha est logiquement absente du groupe et Perle Morroni, sa remplaçante à l’OL, n’en profite pas pour faire son retour en sélection. Les trois Fenottes quitteront le club après la rencontre de championnat contre Guingamp, samedi (14h30).