Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer avec la France lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by Brenton EDWARDS / AFP)

La trêve internationale touche à sa fin et mardi marque la dernière grosse journée. Dix-huit joueuses de l'OL seront en compétition pour ce bouquet final.

Avant de retrouver l'Olympique lyonnais, il va falloir patienter jusqu'au choc de dimanche face au Paris FC (21h). Par contre, on va apercevoir des Fenottes aux quatre coins du globe ce mardi avec leur sélection nationale respective. L'équipe de France U19 est la première sur le pont (17h) pour affronter l'Italie dans le cadre des phases de groupe des éliminatoires à l'Euro 2024. Grâce aux sept lyonnaises, Féérine Belhadj, Wassa Sangaré, Julie Swierot, Charline Coutel, Maéline Mendy, Laureen Oillic et Liana Joseph, les Bleuettes sont en tête de leur poule. Face à l'Irlande (4-0), Liana Joseph avait inscrit un triplé, puis contre la Hongrie (1-0), Charline Coutel a donné la précieuse victoire à son équipe.

Les Bleues de retour après le Ballon d'Or

Leurs compatriotes de l'équipe de France A jouent également ce mardi contre la Norvège (21h) en Ligue des Nations. Là aussi elles sont sept Fenottes à représenter l'OL féminin : Wendie Renard, Griedge Mbock, Selma Bacha, Amel Majri, Vicki Becho, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Lundi, cette dernière a terminé 14e du Ballon d'Or pendant que Wendie Renard a pris la 26e place. La capitaine de l'OL a d'ailleurs délivré les Bleues face la Norvège (1-2) vendredi.

Au-delà des frontières, les Néerlandaises Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk affrontent l'Écosse (20h45) en Ligue des Nations. Sara Däbritz et l'Allemagne se déplacent en Islande (20). Enfin, la Canadienne Vanessa Gilles ferme la marche dans le choc face au Brésil (23h30). Avant le choc face au Paris FC de dimanche, Ellie Carpenter et Christiane Endler qui joueront mercredi avec, respectivement, l'Australie et le Chili.