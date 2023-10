L'OL féminin était encore bien représenté avec l'équipe de France U19. Contre la Hongrie, c'est la Lyonnaise Charline Coutel qui a offert le but décisif.

Parmi les sept Fenottes à avoir été sélectionnées en équipe de France U19 pour les éliminatoires à l'Euro 2024, cinq étaient titulaires face à la Hongrie ce samedi. Féérine Belhadj, Wassa Sangaré, Charline Coutel, Julie Swierot et Liana Joseph ont mené les Bleues vers la victoire (1-0) à Colomiers. C'est d'ailleurs Charline Coutel, milieu de terrain de l'OL féminin, qui a marqué la seule réalisation de la rencontre, permettante à la sélection de continuer son sans-faute.

Les deux autres représentantes de l'OL féminin, Maeline Mendy et Laureen Oillic à 18 et 12 minutes de jeu. Pas de quoi faire le break, mais assez pour tenir le score face à des Hongroises assez timides. C'est en tout cas loin du festival offensif aperçu face à l'Irlande (4-0) lors de la première journée. Match durant lequel la Lyonnaise avait inscrit un triplé. Ce samedi, elle est sortie à la pause. La prochaine échéance des U19 aura lieu mardi 31 octobre prochain, toujours à Colomiers, face à l'Italie, adversaire le plus redouté du groupe.