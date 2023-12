OM – OL : Gattuso appelle au calme avant le match

À la veille du match OM-OL, Gennaro Gattuso, entraîneur de l'OM, appelle les supporters à la sérénité, espérant éviter les incidents d'octobre.

Dans un contexte de tension palpable, Gennaro Gattuso, l’entraîneur de l'Olympique de Marseille, a lancé un appel fort à ses supporters avant le match contre Lyon. Prévu pour ce mercredi soir, ce match est une reprogrammation suite aux incidents survenus fin octobre. Gattuso, connu pour sa passion et son franc-parler, a déclaré en conférence de presse que ce match doit être une "journée de fête" pour les fans marseillais, leur demandant explicitement de ne "pas mettre le bordel".

Gattuso fait confiance aux supporters

Le technicien italien a exprimé sa confiance envers les supporters de l'OM, soulignant qu'il n'a "rien à leur expliquer". Sa déclaration vient dans un climat où le football français est ébranlé par des violences récentes, notamment le caillassage du bus de l'équipe lyonnaise en octobre, qui avait blessé gravement l'entraîneur Fabio Grosso.

Les Lyonnais interdits de déplacement

La Ligue de football professionnel (LFP) a maintenu le match à Marseille avec du public, malgré les appels du club lyonnais. Gattuso, en abordant cette décision, a également réagi aux propos de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, sur le risque d'interdiction complète de déplacements des supporters lors des matches. Il considère que ce serait une "défaite pour le foot", tout en reconnaissant la nécessité de prises de décisions forte face à de telles situations. Le coach de l'OM a rappelé l'importance d'un stade vivant, plein de familles et d'enfants, qui viennent pour vivre des moments de joie et de partage. Toutefois, il a souligné que les stades ne doivent bien entendu pas devenir des "zones de non-droit". Alors que le match OM-OL se prépare, les paroles de Gattuso résonnent comme un appel à la raison et au respect. Les supporters, les joueurs et tous les acteurs du match de ce soir ont une occasion de montrer que le sport peut triompher sur la violence et l'animosité.