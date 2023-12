OL : Les Fenottes rayonnent avec les Bleues en Ligue des nations

Avec sept joueuses de l'OL dans ses rangs, l'équipe de France féminine a décroché sa place au Final Four de la Ligue des nations.

Vendredi dernier, les Bleues ont triomphé de l'Autriche 3-0 à Rennes, assurant leur place pour le Final Four de février 2024. Parmi les buteuses, la Lyonnaise Eugénie Le Sommer, marquant son 93e but en équipe nationale. Ce succès à domicile, devant le public breton, a souligné l'importance des Fenottes dans l'équipe dirigée par Hervé Renard avec pas moins de sept joueuses de l'OL convoquées. Le match contre le Portugal, disputé mardi dernier, a également mis en avant le talent lyonnais. Malgré un enjeu moindre, les Bleues ont clôturé la phase de groupes sur une note positive, s'imposant 1-0. La victoire a été scellée dans les dernières minutes grâce à un centre précis de la Lyonnaise Vicky Becho, transformé en but par Grace Geyoro. Le rôle des joueuses de l'OL ne s'est pas limité à l'attaque. Selma Bacha, une autre étoile montante de l'OL, a failli marquer sur coup franc, trouvant la barre transversale à 2 reprises.