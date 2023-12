Nouvelle directive sur les déplacements de supporters avant OM-OL

Dans le contexte tendu du match OM-OL, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra annonce un moratoire sur les déplacements de supporters.

À l'aube du match OM-OL, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a pris une décision importante concernant les déplacements des supporters. Suite à la tragédie survenue à Nantes, où un supporter a perdu la vie, la ministre a appelé à un "moratoire sur les déplacements de supporters". Cette déclaration intervient juste avant le match tant attendu entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais reprogrammé pour ce mercredi. Le match, initialement prévu le 29 octobre, avait été reporté à la suite d'incidents violents, notamment le caillassage du bus de l'équipe lyonnaise. Ces événements ont conduit à la blessure de l'ex-entraîneur de l'OL, Fabio Grosso, et ont déclenché une série de questions sur la sécurité dans le football français.

Réunion clé le 18 décembre

La ministre a précisé que ce moratoire serait discuté le 18 décembre lors d'une réunion avec l'Instance nationale du supportérisme (INS), la Ligue de football professionnel (LFP), et les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports. Selon Amélie Oudéa-Castéra "il ne faut pas les interdire tous et de manière définitive, puisque c'est une liberté importante de pouvoir se déplacer pour soutenir son équipe". Cependant, elle insiste sur la nécessité d'un plan d'action fort et collectif pour janvier, visant à prévenir de futurs incidents.

Les supporters lyonnais interdits de déplacement à Marseille

En réaction aux récents événements, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a déjà interdit la venue des supporters lyonnais à Marseille pour le match de ce soir. Cette mesure vise à prévenir tout risque supplémentaire de violence et à assurer la sécurité de tous les participants. Cette nouvelle orientation politique reçoit le soutien de figures importantes du football français, dont Vincent Labrune, président de la LFP. Pour lui, il est crucial d'interdire les déplacements de supporters qui contribuent aux troubles à l'ordre public. Le drame de Nantes a été un point de bascule pour le football français. Avec ce moratoire, les autorités espèrent prendre un virage décisif vers une meilleure gestion de la sécurité dans les stades et aux abords. Ce match OM-OL se joue donc sous le signe d'une vigilance accrue, dans l'espoir que le sport reste une célébration pacifique.