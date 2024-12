Le match entre le PSG et l’OL a été un temps interrompu par Mr Bastien dimanche soir. Le délégué de la rencontre a exigé que les supporters parisiens cessent leurs chants insultants envers le club lyonnais.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

Il n’y a pas eu d’arrêt total, mais pendant quelques instants, Benoit Bastien a arrêté le jeu de ce PSG - OL (3-1). L’arbitre du choc de la 15e journée a annoncé à Achraf Hakimi et Corentin Tolisso, encore capitaines à l’approche de l’heure de jeu, sa décision de suspendre temporairement le match. En cause ? Des chants insultants émanant du virage Auteuil et qui étaient dans le viseur du délégué depuis quelques minutes déjà. Le speaker a lancé un appel aux ultras parisiens tandis que Hakimi est directement allé vers la tribune pour demander de cesser ces chants à la 52e. "Les chants insultants sont interdits. Le match pourrait être arrêté, voire perdu par le club." L’intervention des joueurs a permis de faire retomber la pression et donc au match de reprendre.

Un match temporairement arrêté

Néanmoins, ces mêmes propos ont ressurgi en fin de match sans que Benoit Bastien intervienne. De quoi déclencher le courroux des dirigeants lyonnais présents au Parc des Princes. Laurent Prud’homme, Matthieu Louis-Jean et Daniel Congré ont choisi de quitter la tribune cinq minutes avant la fin du match. Toutefois, ils ne se sont pas présentés en zone mixte pour expliquer leur geste ou demander des justifications.