Luis Enrique (PSG) met en avant un OL "qui a osé presser"

Un peu moins dominant ces derniers temps, le PSG a envoyé un message dimanche soir au Parc des Princes (3-1). Confisquant le ballon à l’OL, les Parisiens ont parfaitement joué leur partition.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

L’orgueil du champion. À ceux qui espéraient voir l’OL tenir tête au PSG et ainsi relancer la course au titre dans la seconde partie de saison, la formation parisienne leur a clairement envoyé un message (3-1). Elle n’est pas à enterrer si facilement, bien qu’elle ait toujours les mêmes qualités et les mêmes défauts. Seulement, en Ligue 1, cela reste suffisant pour prendre le meilleur sur une équipe lyonnaise qui était pourtant en pleine bourre. "On est les seuls vainqueurs parmi les neuf premiers. Et ce face à un OL qui était sur une bonne dynamique. On a atteint nos objectifs", s’est satisfait Luis Enrique, toujours aussi loquace en conférence de presse.

"L'intention est toujours de dominer le match"

Grâce, une nouvelle fois à une entame de match parfaite, le PSG a rapidement pris les devants pour ne jamais lâcher cet avantage. L’OL a bien tenté de revenir avec le but de Georges Mikautadze mais l’écart de niveau était bien trop grand dimanche soir au Parc des Princes. Les intentions de jeu lyonnaises ont d’ailleurs été du pain béni pour les joueurs de Luis Enrique qui ont réussi à aspirer le bloc adverse, pour ensuite exploser. "Plus de transitions ? Tout dépend de l’adversaire. S’il y a des transitions, c’est que l’adversaire est plus haut. La plupart des équipes ne le font pas et c’est donc impossible de jouer en transition. Lyon a osé presser. Et quand c’est le cas, ça crée des espaces. L’intention est toujours de dominer le match." Cela a plutôt été réussi dans ce choc de la 15e journée de Ligue 1.