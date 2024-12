Georges Mikautadze après son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Auteur du but de l'espoir à la 40e minute lors de PSG - OL, Georges Mikautadze a réussi à se mettre en évidence. Mais son petit piqué et son sourire n'ont clairement pas plu à Gianluigi Donnarumma.

De notre envoyé spécial au Parc des Princes.

Il a été l’une des deux grosses surprises de ce choc PSG - OL du côté des Lyonnais. Remplaçant contre Angers puis l’Eintracht Francfort, Georges Mikautadze a vu Pierre Sage lui offrir la possibilité de démarrer la rencontre, en lieu et place d’Alexandre Lacazette. Avec la défaite (3-1), on ne peut pas dire que les choix initiaux ont été payants et pourtant, l’attaquant géorgien a réussi à se mettre en évidence sur la seule occasion qu’il a eue à se mettre sous la dent.

Sur une inspiration de Rayan Cherki, le numéro 69 a été tout aussi inspiré en trompant Gianluigi Donnarumma d’un subtil piqué. Un but tout en finesse dont il avait avoué raffoler lors de son passage dans "Tant qu’il y aura des Gones". Et son petit sourire après le but n’a clairement pas plu à portier parisien. "Ce n’est rien, ce n’est rien. J’ai rigolé donc il l’a un peu mal pris, a avoué Mikautadze en zone mixte. Mais je suis allé le voir, je lui ai dit que ça me faisait plaisir de lui mettre un lob."

"Le PSG était prenable"

Buteur, Georges Mikautadze aurait bien aimé avoir plus de situations pour tenter de ramener définitivement l’OL dans le match. Malheureusement, un manque d’ambition collectif dans le jeu en deuxième mi-temps et une sortie dès la 64e minute ont mis fin aux espoirs géorgiens. "On est un peu déçus parce qu’on était venus chercher quelque chose ici. Il nous manquait de faire notre jeu. Quand on l’a fait, on s’est créé des opportunités. Mais c’était assez compliqué. Le PSG était prenable. C’est juste qu’on a mal fait les choses. On aurait pu revenir au score."

