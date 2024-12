Proche de tenir en échec le FC Annecy, pensionnaire de Ligue 2, le GOAL FC s’est incliné dans les derniers instants de la rencontre (1-2). La Coupe de France terminée, l’objectif reste plus que jamais le maintien en National 2.

À quelques secondes près, ils n’étaient loin d’avoir une chance supplémentaire de faire tomber un pensionnaire de Ligue 2. Vendredi soir, au stade Ludovic Giuly, le GOAL FC de nos consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois a réussi à pousser dans ses retranchements le FC Annecy. Le club rhodanien pensait même avoir réussi l’exploit d’aller jusqu’à la séance des tirs au but. Et puis le coup du sort s’en est mêlé et les regrets décuplés. Sur une ultime percée des Haut-Savoyards, Nathan Tanard a eu la malchance de voir son pied d’appui se dérober et d’envoyer directement le ballon dans ses propres filets (1-2). Une libération pour Annecy, un coup de massue pour le GOAL FC qui ne retrouvera pas les 16es de finale de la Coupe de France, onze ans plus tard.

Objectif maintien en N2 désormais

Devant 1 500 personnes à Chasselay et une pelouse qui faisait les affaires goaloises, le rapport de force avait été nivelé comme c’est souvent le cas en Coupe. Malgré l’ouverture du score annécienne à la 37e, les joueurs de Fabien Pujo avaient trouvé les ressources pour égaliser par l’intermédiaire de Bennekrouf à la 53e minute. Malheureusement, les Rhodaniens n’ont pas réussi à se montrer précis dans le dernier geste pour prendre l’avantage et se sont fait piéger en fin de match. La déception logiquement présente, le GOAL FC va devoir retourner à son objectif prioritaire désormais : le maintien en National 2. Une tâche loin d’être aisée après le retrait de points ces dernières semaines.