Pierre Sage et Laurent Prud’homme lors de Le Havre – OL (Photo by Lou BENOIST / AFP)

Ce samedi, l’OL affronte Feignies Aulnoye à Valenciennes en 32e de finale de Coupe de France. Si ce match reste important dans la saison lyonnaise, tous les regards sont déjà rivés vers le 1er janvier 2025 et l’ouverture du mercato.

"On n’y va pas en tongs, ce n'est pas la période de toute façon". Jeudi, Pierre Sage a ironisé, mais été très clair sur les intentions lyonnaises au moment de se projeter sur le 32e de finale de Coupe de France. Contre l’Entente Feignies Aulnoye, le piège d’une rencontre prise par-dessus la jambe est grand, mais l’OL avait plutôt bien géré ses rendez-vous contre Pontarlier et Bergerac la saison dernière. Ne pas prendre à la légère une formation de quatrième ou cinquième division est dans l’ADN du coach lyonnais, passé par ces étages et qui sait ô combien une Ligue 1 est attendue de pied ferme. Toutefois, "il n’y a aucune excuse qu’on ne passe pas ce tour" pour Pierre Sage, mettant en avant le stade dans lequel se joue ce 32e et les conditions qui vont avec au Hainaut.

Sur le papier, rien ne laisse penser que les choses tourneront en défaveur de l’OL. Mais la magie de la Coupe reste bien présente, encore plus avec ce changement de calendrier qui place l’entrée en lice des clubs de Ligue 1 juste avant les vacances de Noël. Si à Feignies Aulnoye, on espère que le Père Noël passera avec quelques jours d’avance, à Décines, on espère ne pas voir le Père Fouettard débarquer et faire les gros titres de la presse nationale dimanche. "Il faudra gagner ces deux matches (contre Feignies-Aulnoye en Coupe puis face à Montpellier le 4 janvier en Ligue 1), et peu importe l’ordre dans lequel ils arrivent."

La Coupe, pas une vitrine pour les potentiels partants

Cette dernière sortie de l’année ne doit pas tourner à la mauvaise comédie de Noël et Pierre Sage compte sur le sérieux de ses joueurs pour se voir propulser en 16es samedi sous les coups de 20h. Viendra ensuite le temps de prendre quelques jours de vacances bien mérités, afin de couper. Enfin pas pour tout le monde. Le déplacement à Valenciennes sonne la fin de l’année, mais le début aussi, non pas des problèmes, mais d’une période redoutée : celle du mercato hivernal. La saison dernière, tout le monde l’attendait avec impatience dans le but de se renforcer et d’assurer un maintien qui semblait inaccessible. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. L’OL est européen, figure bien dans cette Ligue Europa (4e et assuré de jouer les barrages à minima), et est dans le top 5 de Ligue 1.

Tous les voyants devraient être au vert, mais les sanctions de la DNCG ont apporté un froid hivernal plus précoce que prévu. Une interdiction de recrutement, mais aussi un besoin de liquidité qui laisse craindre le pire. Celle de perdre des éléments importants et de perdre en compétitivité. Une simple peur ? Pierre Sage a tenté de rassurer un maximum l’environnement lyonnais. "Je dois être le garde-fou de l’équilibre de notre effectif, mais notre direction et le propriétaire ont tout à fait conscience de la nécessité que l’équipe reste compétitive. On a besoin de ressources, et les ressources, ce sont les bons joueurs." Pas de départs de Malick Fofana ou Rayan Cherki alors ? Seul le 1er février 2025 servira de juge de paix et l’entraîneur en est conscient avec un mercato "qui s’affole sur la fin."

Sage : "Aucune obligation de turnover"

Entre l’aspect économique et sportif, l’OL va devoir faire un choix ou du moins trouver le bon équilibre. Pas facile d’autant plus qu’à l’image de l’été dernier, tout le monde est finalement sur le marché, qu’on le veuille ou non. Cette stratégie n’avait pas forcément bien marché il y a quelques mois et cela avait en partie coûté la place à David Friio. Bis repetita cet hiver ? Les indésirables de l’été sont toujours là comme Lopes ou Orban et ont été rejoints par des éléments comme Maxence Caqueret ou Wilfried Zaha. Autant de joueurs dont l’OL aimerait se séparer pour ramener "un effectif trop riche à des solutions plus limitées." Avec un match de Coupe de France contre une formation de National 2, la tentation serait donc de l’utiliser comme une vitrine. Ce ne sera pas le cas ou en tout cas de façon limitée.

Orban et Zaha n’ont toujours pas trouvé grâce, Nuamah, qui ne sera pas retenu en cas de belle offre, a été laissé au repos. Certains candidats à un départ seront bien là ce samedi, mais Sage a planté le décor. L’enjeu sportif prendra le dessus sur le mercato. Au moins au coup d’envoi. "Il est absolument nécessaire que les joueurs qui jouent ce match soient mobilisés sur le projet de la deuxième partie de saison. Un joueur qui est en discussion de départ n’aura pas nécessairement le même temps de jeu qu’un joueur qui sera là après." L’entraîneur assure qu’il n’y a "aucune obligation d’un large turnover" à Valenciennes. Peut-on le croire sur parole ? En tout cas, le mercato ne débute que dans dix jours, mais il est déjà bien présent dans le quotidien de l’OL.