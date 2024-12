Malade en milieu de semaine, Georges Mikautadze sera du déplacement en Coupe de France contre l'Entente Feignies-Aulnoye samedi.

Les jeunes pourraient avoir leurs chances samedi face à l'Entente Feignies-Aulnoye (18 heures). Pour le 32e de finale de la Coupe de France, Pierre Sage a fait quelques ajustements dans le groupe mobilisé pour aller à Valenciennes ce week-end. Sans surprise, Duje Caleta-Car (suspendu) et Nicolas Tagliafico (repos) ne sont pas convoqués. En revanche, incertain en raison de son état de santé en milieu de semaine, Georges Mikautadze est présent et pourra participer à cette dernière affiche de l'année.

Kumbedi, Diawara et Molebe appelés

Outre Gift Orban et Wilfried Zaha, toujours écartés, on note qu'Ernest Nuamah aussi ne fera pas le voyage dans le Nord. Tous ces garçons, en plus d'Anthony Lopes et Paul Akouokou, profiteront donc d'un jour de vacances supplémentaire par rapport à leurs compères.

Nous disions que les jeunes pourraient avoir du temps de jeu en cette fin d'année. En effet, ces absences permettent à Saël Kumbedi, Mahamadou Diawara et Enzo Molebe de postuler pour jouer face au pensionnaire de National 2. A voir désormais quels seront les choix de l'entraîneur lyonnais pour bâtir son 11.

Le groupe de l'OL en Coupe de France : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Kumbedi, Mata, Maitland-Niles, Niakhaté, Omari, - Caqueret, Diawara, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe