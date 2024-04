Après une pause d’une semaine, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi à partir de 19h. Au programme, un retour sur une folle semaine de l'OL, mais aussi la possibilité de jouer l’Europe la saison prochaine.

C’est tout un club qui se remet à y croire et forcément votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est là pour en parler. Ce lundi, à partir de 19h, la course à l’Europe occupera une bonne partie de ce nouveau numéro de TKYDG. Après une semaine de relâche, le duo de choc Razik Brikh et Nicolas Puydebois accueillera Raphaël Vantard, journaliste RTL dans la région Auvergne Rhône-Alpes et suiveur de l’OL. Ensemble, ils vont revenir sur la folle semaine qui a touché le club lyonnais avec la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes et le déplacement à Nantes en Ligue 1.

L'Europe, réalisable ou simple utopie ?

Après avoir parlé de l’état d’esprit, du contenu durant cette semaine, l’équipe de TKYDG passera à un deuxième thème bien plus tactique avec la question de savoir si l’OL doit évoluer en 4-2-3-1 après les visages séduisants montrés en seconde période sur les derniers matchs ? Ou bien faut-il tout simplement rester dans le classique contre Brest avant de faire rentrer du sang frais ? Ce sera l’occasion de se mettre dans la peau de Pierre Sage le temps de quelques minutes. Enfin, le dernier thème sera consacré au nouvel objectif de l’OL qu’est la course à l’Europe. Objectif réalisable ou simple utopie liée à la bonne passe des dernières semaines ? Réponse à partir de 19h sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".