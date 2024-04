OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 avril 2024 en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Après un lundi d'absence dû au week-end pascal, l'équipe de Tant qu'il y aura des Gones a retrouvé son plateau le 8 avril pour une émission chargée. Il fallait en effet revenir sur les deux succès lyonnais de la semaine dernière, contre Valenciennes (3-0) et Nantes (1-3). En compagnie de Raphaël Vantard, journaliste RTL Lyon, Razik Brikh et son consultant Nicolas Puydebois ont décrypté les deux derniers matchs de l'OL.

Le deuxième thème a permis de s'interroger sur les choix tactiques de Pierre Sage, du 4-3-3 au 4-2-3-1, qui a changé le visage de l'équipe, avec notamment les entrées de Rayan Cherki et Malick Fofana à Nantes. Enfin, la dernière partie de cet opus de TKYDG était consacrée à l'Europe. Revenus à deux points de la 7e place qui pourrait être européenne, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ne se cachent pas et ont clairement cette ambition. Il leur reste six rencontres, dont quatre face aux quatre premiers de Ligue 1, pour y parvenir.

Le résumé du sommaire de l'émission du 8 avril 2024 :

0'22 : Intro

1'37 : OL, Valenciennes, Nantes : quelle semaine ?

26'50 : Faut-il changer de système ?

43'15 : Lyon, ville européenne

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.