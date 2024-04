OL Académie : le programme du week-end

Week-end chargé pour les équipes de l’OL Académie avec pas moins de cinq rencontres. Zoom sur ces rendez-vous.

La fin de saison se rapproche petit à petit et les objectifs des équipes de l’OL Académie s’affinent chaque week-end un peu plus. Pour la réserve de Gueïda Fofana, il est clair depuis longtemps : le maintien et rien d’autre. Depuis deux journées, les Lyonnais ont l’occasion de le valider, mais n’arrivent pas à convertir l’essai, que ce soit contre Espaly (2-3) ou Limonest (1-1) le week-end dernier. Après deux tentatives ratées, l’OL a une troisième occasion samedi à 18h30 du côté de Saint Symphorien sur Coise contre Hauts-Lyonnais, à égalité de points.

La réserve lyonnaise ne sera pas la seule à jouer samedi puisque les U17 de Jordan Gonzalez seront également sur le pont dans l’après-midi. Face à la lanterne rouge de la poule D, les jeunes Lyonnais ont l’occasion de poursuivre leur bonne série. Vainqueur du derby et ayant accroché le Gazélec Ajaccio (1-1), pourtant deuxième, les U17 ont repris du poil de la bête dans cette fin de saison et peuvent gagner quelques places d’honneur sur les journées qu’il reste à disputer.

Les féminines à Meyzieu

Samedi passé, les suiveurs de l’Académie auront des matchs à se mettre sous la dent. Deux auront d’ailleurs lui à Meyzieu avec les féminines à l’honneur. Il faudra d’ailleurs faire un choix puisque la réserve et les U19 joueront à la même heure à 15h. La réserve, qui n’a plus rien à jouer, accueille Clermont, en embuscade derrière les Lyonnaises à la 5e place. De leur côté, les U19 ont un objectif bien précis : faire le triplé en un troisième titre en trois saisons. La réception de Montpellier, qui a ravi la 2e place au PSG le week-end dernier, peut permettre aux jeunes Lyonnaises de prendre une certaine avance en tête du championnat. Faux pas interdit donc.

Le programme de l’Académie :

Réserve : Hauts Lyonnais - OL, samedi 18h30

Réserve féminine : OL - Clermont, dimanche 15h

U19 : AS Pagny - OL, dimanche 15h

U19F : OL - Montpellier, dimanche 15h

U17 : OL - ASPTT Marseille, samedi 15h