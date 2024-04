Parker "essaye de s’entendre" avec Aulas pour l’Arena

Jean-Michel Aulas et Tony Parker lors d’un match de l’ASVEL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Candidat au rachat de l’Arena, Tony Parker a vu Eagle Football Group (ex-OL Groupe) entrer en discussions exclusives avec Jean-Michel Aulas. Toutefois, le président de l’ASVEL ne désespère pas de trouver un terrain d’entente avec l’ancien président de l’OL.

Ce vendredi, l’ASVEL dispute son dernier match d’Euroligue de la saison et donc la dernière à l’Arena. Inaugurée le 23 novembre 2023, la salle multifonctions de Décines a accueilli pas moins de dix rencontres de la compétition et la réception du FC Barcelone sera la dernière de la série. Tout n’a pas été tout rose pour l’ASVEL cette saison, mais l’inauguration de cette salle a été un rayon de soleil. "Nous avons réuni plus de 75 000 personnes en dix matches, ce qui est du jamais vu pour du basket, grâce à l’incroyable soutien de la ville, de la Métropole, de la région, des partenaires, du public… On ne pouvait pas rêver mieux, s’est réjoui Tony Parker dans Le Progrès. C’est un formidable succès."

Discussions exclusives entre Aulas et Textor

Ce succès, le président et propriétaire de l’ASVEL aurait bien aimé en profiter en qualité de propriétaire de l’Arena. Dans la volonté de John Textor de se séparer de la salle pour se recenter sur le foot masculin à l’OL, Parker s’est tout de suite montré intéressé par le projet de rachat. Seulement, Jean-Michel Aulas, rabiboché avec son successeur à la tête de l’OL, lui a ravi le dossier, comme l’a annoncé Eagle Football Group, il y a quelques jours, avec des discussions exclusives avec Holnest. Toutefois, Parker ne perd pas espoir. "Jean-Michel (Aulas, N.D.L.R.) a pris le lead et nous travaillons main dans la main pour qu’il arrive à finaliser ce dossier. Cela fait vingt ans qu’on se connaît, on s’est toujours bien entendus et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Nous sommes toujours en discussion avec Jean-Michel pour s’entendre pour racheter l’Arena ensemble."