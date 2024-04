OL - PSG (3-2) : du public, un record et six minutes de folie

L'histoire du OL - PSG de samedi (3-2) est extrêmement riche. Retour sur cette folle soirée marquée par un record de spectateurs et six minutes totalement dingues.

Pour commencer le récit de ce OL - PSG, demi-finale aller de Ligue des champions, il faut commencer par évoquer le record d'affluence, qui, à entendre l'ensemble des actrices et acteurs interrogés, a eu un rôle prépondérant. Samedi soir, ils étaient 38 466 dans les travées du stade de Décines, de quoi faire du bruit. Ces spectateurs se sont fait entendre pendant une première période à l'avantage des Fenottes au nombre d'occasions, mais revenue aux Parisiennes au tableau d'affichage.

L'ouverture du score par Marie-Antoine Katoto a mis un premier coup de froid dans les travées du Parc OL, avant qu'une seconde vague ne douche l'ambiance, toujours par Katoto (0-2, 48e). On sentait alors les joueuses de l'Olympique lyonnais en grande difficulté, toutes proches de concéder le 3 à 0.

Premier tournant, la parade d'Endler face à Katoto

C'est à ce moment-là qu'intervient la première action qui découlera sur le scénario fou que l'on connaît. A la 71e minute, Christiane Endler s'impose dans son face-à-face devant Katoto, sauvant les siennes du désastre. "Je n'avais jamais vécu ça sur un laps de temps aussi court. C'est la partie la plus intense, en plus elle nous est favorable, c'était un très bon moment. Le tournant est certainement l'arrêt de Christiane, qui nous maintient en vie, a relaté Sonia Bompastor. Mentalement, ç'a fait du bien au groupe, ç'a servi de déclic. Derrière, on va chercher la réduction de l'écart, et avec le soutien du public, on renverse la situation."

A partir de cet instant, les championnes de France en titre vont se transcender, d'abord timidement, plus de manière plus concrète. On bascule dans la folie, avec la première banderille de Kadidiatou Diani. On se dit alors que l'OL s'en sort plus bien, et qu'il a même du temps pour revenir et arracher un résultat inespéré. C'était sans compter sur les ressources mentales des Rhodaniens, revenues de très loin, avec à la minute géniale de Melchie Dumornay, buteuse à la 85e (2-2), puis passeuse pour Amel Majri dans la foulée (3-2, 86e).

Les joueuses ont apprécié la ferveur du public

Tout cela dans une atmosphère rarement, si ce n'est jamais, atteinte pour une affiche féminine dans le Rhône. "C’était incroyable pour moi de vivre un tel match, s'est enthousiasmée Lindsey Horan. L’ambiance nous a portées, j'espère que désormais, toutes ces personnes vont revenir".

Ses coéquipières ont elles aussi apprécié la ferveur de leur stade et du public. "Oui, il a poussé derrière nous. Franchement, j'étais fatiguée, mais l'égalisation a redynamisé tout le monde pour aller chercher la victoire, a confié Dumornay. On remercie les fans qui ont apporté leur soutien et on les attend nombreux lors des prochaines échéances." Autre héroïne du jour, Majri a acquiescé. "On sentait leurs acclamations et encouragements, ce qui a grandement aidé l'équipe", a-t-elle décrit.

Même chez les Franciliens, on a reconnu l'importance des supporteurs dans ce choc. "Ils ont permis à leur équipe de rester en vie", a approuvé Jocelyn Prêcheur. Dans une semaine, au retour, la donne sera inversée avec le duel joué au Parc des Princes. Mais ce sera une toute histoire, dans laquelle les Lyonnaises partent avec un petit avantage.