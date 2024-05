Reims ou Fleury pour l’OL ? Bompastor n’a "pas de préférence"

En envoyant l’équipe réserve à Bordeaux, Sonia Bompastor n’a pas souhaité prendre de risques. L’entraîneure de l’OL pense déjà à la demie qui se jouera contre Reims ou Fleury, dimanche à Décines.

Un match sans enjeux. Ce mercredi (16h30), l’OL se déplace à Bordeaux en toute décontraction. Dans cette semaine à deux matchs, les regards sont avant tout tournés vers dimanche et la demi-finale de play-offs que sur cette dernière journée de saison régulière. Dans cette option, Sonia Bompastor a envoyé l’équipe réserve affronter une formation girondine condamnée à descendre en D2. L’entraîneure lyonnaise est focalisée sur les "trois finales à disputer" et qui pourraient grandement changer l’appréciation générale de la saison. Sans l’ensemble de ses cadres, Bompastor apprendra au coup de sifflet final qui sera l’adversaire de l’OL dimanche (16h45) au Grand Stade pour la demi-finale de play-offs.

"Deux équipes qui chercheront certainement les tirs au but"

À 90 minutes du dénouement, tout se joue entre Fleury et le Stade de Reims pour cette 4e et dernière place qualificative. Le club francilien pointe avec une longueur d’avance avant la réception de Montpellier ce mercredi. Les Rémoises accueillent de leurs côtés un PSG également fortement rajeuni et cela pourrait peser dans la balance. Quoi qu’il en soit, Sonia Bompastor n’a pas de préférence, consciente de ce qui l’attend avec ses joueuses dimanche. "Que ce soit Reims ou Fleury, on s’attend à recevoir une équipe qui jouera bloc bas avec une défense très certainement à cinq pour nous pousser jusqu’à la séance des tirs au but." Un exercice qui ne rappelle pas forcément de bons souvenirs à Décines et encore moins contre Fleury.