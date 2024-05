Clermont croit "encore en sa bonne étoile" contre l’OL

Maxence Caqueret lors d’OL – Clermont en Ligue 1 (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Sèchement battu par Monaco le week-end dernier, Clermont a deux journées pour sauver les meubles. Contre l’OL, les Auvergnats jouent leur survie dimanche (21h) mais y croient encore.

Il y a encore douze journées, les deux équipes étaient au coude à coude. Quatre mois plus tard, Clermont et l’OL se retrouvent avec des objectifs désormais bien différents. Ayant remis de l’ordre dans leur tête et sur le terrain, les Lyonnais ont redressé la barre. Après le maintien, c’est à présent une place européenne que les hommes de Pierre Sage cherchent à obtenir. Cela passe par une nouvelle victoire dimanche en Auvergne contre le Clermont Foot qui reste lui sur le même objectif : se maintenir dans l’élite sur les deux dernières journées.

Lanterne rouge de la Ligue 1, le club auvergnat compte quatre points de retard sur Metz, barragiste. La réception de l’OL dimanche (21h) représente donc la dernière chance d’accrocher ce barrage et ce dernier espoir. "C’est quand même incroyable de pouvoir encore se maintenir après la saison qu’on fait, a déclaré Florent Ogier après la défaite à Monaco. On a peut-être une bonne étoile, finalement."

L'OL réussit plutôt bien aux Clermontois

Avec Metz et Lorient devant eux, les Clermontois n’ont pas leur destin entre les mains, mais il "reste encore de l’espoir" dans le vestiaire du CF63. Dans ce derby régional contre l’OL dimanche à Gabriel Montpied (21h), Clermont peut s’appuyer sur un historique plus que positif contre le voisin lyonnais. Sur les cinq matchs disputés depuis la montée en Ligue 1 il y a deux ans, les hommes de Pascal Gastien n’ont perdu qu’à une seule reprise pour trois victoires et un nul. Avec peut-être un turnover dans les rangs lyonnais en raison des cartons, Clermont a peut-être encore une petite chance.