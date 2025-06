OL - Mercato : Tagliafico vers la Liga ?

Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

En fin de contrat dans un jour avec l’OL, Nicolas Tagliafico n’a toujours pas prolongé. L’Argentin va s’offrir un nouveau challenge et il se pourrait bien que cela passe par l’Espagne et la Liga.

S’il restait un infime espoir de voir Nicolas Tagliafico prolonger l’aventure avec l’OL, il a pris fin mardi soir avec la décision de la DNCG. Le club a annoncé faire appel de cette rétrogradation, mais rien ne sera définitif avant au mieux la mi-juillet. Un timing qui ne devrait pas pousser l’Argentin à attendre, d’autant plus que le futur sportif de l’OL reste un gros point d’interrogation pour la saison prochaine. Après trois ans entre Rhône et Saône, Tagliafico va mettre les voiles, lui qui reste sous contrat pour encore une journée avec le club rhodanien. Entre sa grinta et son état d’esprit, l’OL va perdre gros. Mais peut-on en vouloir à un joueur de 31 ans de vouloir signer un dernier contrat en Europe avant de rentrer au pays ?

Pas d'Europe avec Séville

Depuis plusieurs semaines, les destinations sont nombreuses pour le champion du monde 2022. La Premier League est revenue aux renseignements, Nicolas Tagliafico ne cachant jamais son attrait pour ce championnat. La Turquie a tenté d’avancer ses pions, mais d’après Mundo Deportivo, le futur de l’Argentin se situerait en Espagne. Le FC Séville aurait jeté son dévolu sur le Lyonnais pour en faire le successeur de Marcos Acuña, son compatriote et concurrent en sélection. Un choix pour le moins surprenant puisque le club andalou a terminé premier non relégable la saison passée et ne disputera aucune compétition européenne. Or, Tagliafico avait clairement mis l’Europe dans la balance pour prolonger. Le cadre de vie sévillan aurait-il comblé ce manque ? Réponse dans les prochains jours.