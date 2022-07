Mercato : l’OL "sait déjà ce qu’il va faire" en cas de plusieurs départs

Assurant n’être au courant de rien pour Nicolas Tagliafico, Peter Bosz a rappelé l’importance d’un latéral gauche. Il assure aussi que l’OL a déjà anticipé en cas de plusieurs départs dans un secteur.

De notre envoyé spécial à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas).

Viendra ? Ne viendra pas ? Nicolas Tagliafico a mis le temps mais s’est enfin décidé. Après moult hésitations, le latéral gauche argentin va bien débarquer à l’OL d’après De Telegraaf. En signant entre Rhône et Saône, le joueur de l’Ajax va enlever une belle épine du pied de la direction lyonnaise. Face à la non-venue de Tyrell Malacia, le club lyonnais s’était retrouvé un peu démuni et avait dû trouver une solution de repli car le recrutement d’un latéral était la priorité. Ce jeudi, Peter Bosz l’a encore une fois répété même s’il n’a pas voulu confirmer l’arrivée de Tagliafico.

"On a besoin de quelqu’un à gauche parce que Emerson est parti et en ce moment, on n’a que Henrique, a constaté le Néerlandais. J’ai fait jouer Léo Dubois en préparation parce qu’il avait déjà joué à ce poste avant mais c’est clair, il faut recruter. Tagliafico ? C'est un bon joueur mais je n'en sais pas plus."

Bosz : "Je discute tous les jours avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot"

Avec Léo Dubois en partance pour Galatasaray, Henrique se retrouve donc comme la seule solution pérenne à ce poste. A partir de vendredi, ils devraient être désormais deux pour le poste. Si Tagliafico arrive, Dubois s’en va et l’opération dégraissage voulue par le coach et la direction prend enfin forme. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura plus d’arrivées. Le technicien lyonnais reconnait qu’il n’a "pas besoin de 30 joueurs" mais les aléas du foot avec les blessures peuvent amener à réfléchir différemment. Peter Bosz et son staff en font l’expérience depuis le début de la préparation avec les pépins physiques de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret. Néanmoins, ce ne seront que les départs qui guideront des arrivées et l’OL semble paré sur la question.

"Je parle avec Bruno (Cheyrou) et Vincent (Ponsot) tous les jours et ce n’est pas la question de savoir si on a besoin de quelqu’un mais si des joueurs vont partir, a prévenu le coach. On a vu Léo qui part normalement à Galatasaray et ça peut arriver avec d’autres joueurs aussi. Si il y a un ou deux départs dans un secteur de jeu, on a déjà parlé de ce qu’on allait faire sur ces postes."

Avec les dossiers Houssem Aouar, Lucas Paquetà ou encore Jérôme Boateng toujours en attente, le mercato lyonnais est pour le moment en stand-by même si la recherche d'un numéro 6 reste d'actualité. A Lyon, beaucoup de choses devraient encore bouger d’ici au 1er septembre.