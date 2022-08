OL : Tetê monsieur 100% en Ligue 1

Après un premier prêt en guise de découverte, Tetê a pris la pleine mesure de la Ligue 1. Statistiquement, le Brésilien s’est toujours montré décisif en onze matchs.

Double buteur contre Troyes, Tetê a déjà inscrit trois buts durant cette nouvelle saison. Peter Bosz a beau le tenir en pression, assurant que le Brésilien peut encore faire bien mieux, l’ailier est clairement un facteur X dans l’effectif lyonnais. Ses qualités ne sont pas toujours bien exploitées par le collectif lyonnais mais Tetê réussit malgré tout à se montrer décisif et à apporter cette étincelle dans le jeu offensif de l’OL. De retour entre Rhône et Saône durant l’été, Tetê n’est plus en période d’acclimatation et ça se sent.

Un but tous les deux tirs cette saison

En trouvant le chemin des filets à deux reprises vendredi et en servant Nicolas Tagliafico sur le 2-1, l’ancien du Shakhtar Donetsk continue de s’avancer comme un pion essentiel du sytème Peter Bosz. C’est simple, depuis qu’il a débarqué en Ligue 1, Tetê se montre statistiquement décisif à tous les matchs. Sur 11 rencontres de championnat disputées, l’ailier a eu un comportement décisif pour son équipe à autant de reprise (5 buts et 6 passes). Son influence grandit chaque jours un peu plus avec une implication sur sept des 10 derniers buts de l’OL. Le club ne l’a repris que sous forme de prêt mais il serait bien avisé de mettre définitivement la main sur Tetê.