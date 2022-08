Reims - OL : Emmanuel Agbadou de retour chez les Rémois

Emmanuel Agbadou lors de l’amical Reims – Villarreal. (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Suspendu lors de la dernière journée de championnat, Emmanuel Agbadou fera son retour contre l’OL. Il n’avait écopé que d’un match de suspension après son rouge contre Clermont.

Avec deux défaites et un nul pour commencer l’exercice 2022-2023, le Stade de Reims n’a pas commencé cette saison sous les meilleurs auspices. Le club champenois reste malgré tout sur une partition probante contre Strasbourg avec un nul décroché en fin de match (1-1) grâce à un but de Folarin Balogun, fer de lance de l’attaque rémoise. C’est donc un match match contre un club mal classé qui attend l’OL dimanche (17h05) à Auguste Delaune et les Lyonnais seraient bien avisés de poursuivre sur leur série.

Pour accueillir les hommes de Peter Bosz, le Stade de Reims pourra compter sur un retour, celui d’Emmanuel Agbadou. Le défenseur central avait manqué le déplacement en Alsace à cause d’une suspension. Exclu dans la déroute à domicile contre Clermont (2-4), Emmanuel Agbadou avait écopé d’un match de suspension suite à la réunion de la commission de discipline. L’ayant purgé contre Strasbourg, il sera logiquement de retour contre l’OL. Dans la peau d’un titulaire ? Lors de ses deux titularisations contre Marseille et Clermont, Reims a encaissé huit buts. Oscar Garcia pourrait bien être tenté de miser sur la solidité défensive qui a fait ses preuves à Strasbourg.