OL - Mercato : un autre deal au départ avec le Shakhtar pour Tetê ?

Jean-Michel Aulas et Tetê en juin 2022 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après trois premiers mois convaincants, Tetê est revenu à l’OL durant l’été sous la forme d’un nouveau prêt. Mais cette opération n’était pas celle initialement convenue selon le Shakhtar Donetsk.

Lors de sa (deuxième) présentation à la fin juillet, Tetê n’avait pas caché sa joie d’être de retour à Lyon. Après trois mois en fin de saison dernière, l’ailier brésilien était dans l’attente d’un nouvel accord entre l’OL et le Shakhtar Donetsk. Convaincus par les performances de Tetê durant son premier passage, les dirigeants lyonnais voulaient s’offrir définitivement les services de l’ancien de Grêmio. Les discussions ont été tendues avec le club ukrainien, qui a fait monter les enchères. Et puis, la FIFA est une nouvelle fois intervenue et a facilité le retour de Tetê, en prolongeant son protocole permettant aux joueurs étrangers évoluant en Ukraine ou en Russie de quitter leur club en prêt.

L'OL "conteste" la version ukrainienne

C’est donc cette solution qui a permis au numéro 20 lyonnais de revenir entre Rhône et Saône. Seulement, à en croire le New-York Times, le deal trouvé n’était pas celui initial. D’après le média américain, l’OL aurait d’abord proposé 15 millions d’euros avant de revoir sa position avec un chèque de trois millions d’euros afin de profiter des règles de la FIFA et forcer la main de Shakhtar. Une attitude qui n’a pas plu en Ukraine. "C'est ridicule. Ils nous donnent des cacahouètes. Ce n'est pas respectueux de la part de la FIFA ou des clubs.Ils ne parlent que de la famille du football. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de famille du football", a confié Sergei Palkin, directeur général du Shakhtar Donetsk dans les colonnes du New-York Times. Un récit des évènements "contesté" par l’OL, contacté par le média d’outre-Atlantique.