Pour la première fois depuis janvier-février 2021, l'OL a remporté 4 matches de suite toutes compétitions confondues.

Cela fait plus d'un an et demi que l'OL attendait ça. Non l'Olympique lyonnais n'a pas encore remporté de titre, mais en battant Troyes vendredi (4-1), il a signé une 4e victoire de suite en Ligue 1, à cheval sur deux saisons. Il s'agit d'une première donc depuis la période janvier-février 2021.

Entraîné alors par Rudi Garcia, les Rhodaniens avaient battu successivement Saint-Etienne (0-5), Bordeaux (2-1), Dijon (0-1) et Strasbourg (0-3). Pour Peter Bosz, c'est là aussi une première depuis sa nomination. Si lui et son groupe parviennent à battre Reims dimanche prochain (17h05), il fera aussi bien que les cinq succès de rang entre novembre et décembre 2020. En mal de régularité, cet OL version 2022-2023 se rassurerait certainement beaucoup en début l'exercice avec un trois sur trois.