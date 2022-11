OL - Mercato : Tottenham se serait retiré du dossier Gusto

Face aux contreperformances d’Emerson, Tottenham a envisagé de se positionner sur Malo Gusto. Seulement la concurrence annoncée aurait poussé le club londonien à se mettre en retrait et se tourner sur un autre profil.

Il est l’un des talents du présent et de l’avenir de l’OL et forcément les regards sont attirés vers Décines. La formation à la lyonnaise n’est plus à décrire et les grands clubs européens ont bien compris ce qu’ils avaient à gagner en misant sur les pépites de l’Académie ou arrivées en post-formation. En misant sur l’ADN OL pour retrouver les sommets, le club lyonnais sait aussi qu’il va mettre en avant et en lumière certains talents qu’il sera difficile de garder. On pense notamment à Castello Lukeba ou encore Malo Gusto. Des deux internationaux Espoirs, c’est finalement le latéral droit qui revient le plus dans les rumeurs de transfert. Est-ce un contrat qui prend fin en juin 2024 qui joue ? Peut-être…

Tottenham refroidi par une possible montée des enchères

Quoi qu’il en soit, Gusto est annoncé un peu de partout en Europe depuis cet été. Il y a eu les prises de renseignements du PSG, du FC Barcelone et ces derniers jours, il est question du Real Madrid ou du Bayern Munich. Des sacrés morceaux pour le jeune Lyonnais (19 ans) qui ont de quoi mettre de la pression. Tous ces courtisants auraient eu raison d’un autre club resté dans l’ombre et qui aurait désormais pris ses distances dans le dossier. A la recherche d’un latéral droit pour concurrencer et remplacer le flop Emerson Royal, Tottenham avait coché le nom de Malo Gusto selon la presse britannique. Seulement l’arrivée d’une concurrence et donc d’une montée possible des enchères auraient refroidi les envies londoniennes avec une mise en retrait et la recherche d’un autre profil.