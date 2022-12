OL : la "concurrence est saine" entre Perle Morroni et Selma Bacha

Toutes deux internationales française, Perle Morroni et Selma Bacha se tirent la bourre en club. A l’OL, les deux latérales sont en concurrence, ce qui ne les empêche pas de jouer ensemble comme ce fut le cas contre Dijon.

Samedi, le côté droit dijonnais a eu du travail. En alignant Selma Bacha et Perle Morroni en même temps, Sonia Bompastor a voulu utiliser les qualités de centre et de percussion de deux joueuses pour mettre à défaut la tactique à cinq défenseuses de Dijon. Le test a plutôt été réussi avec notamment le doublé de Bacha. Si la latéral qui peut aussi jouer ailière comme ce fut le cas lors de la dernière journée prend la lumière, sa coéquipière enchaîne elle. Si elle s’est contentée de miettes (82 minutes en 3 rencontres) en Ligue des champions avant le match retour contre le FC Zürich mercredi, Perle Morroni en est déjà à huit rencontres disputées en championnat pour un total de 720 minutes (960 la saison dernière). Interrogée sur son début de saison, elle "se sent très bien et reprend confiance après un petit souci physique en début de saison mais ça fait partie du foot."

Morroni enchaîne comme titulaire

Absente contre Bordeaux, l’ancien Parisienne peut enchaîner après avoir déjà connu un pépin physique la saison dernière qui lui avait fait perdre sa place au profit de Selma Bacha. Les deux se tirent la bourre en club comme en sélection avec un ascendant pris par la Lyonnaise vis-à-vis de l’Héraultaise. Néanmoins, Morroni assure que les deux joueuses ont "une concurrence saine, on peut même jouer ensemble. C’est un atout pour nous, c’est une très grande joueuse avec un très gros apport défensif. Que ce soit Selma ou Melvine (Malard), ce sont des automatismes à trouver mais j’ai l’habitude de jouer avec elles." Mercredi, l’internationale française devrait être titulaire, elle qui sera suspendue contre le PSG. Reste à savoir qui sera sa partenaire de jeu sur le couloir gauche.