OL - FC Zürich : "On a retrouvé confiance et sérénité depuis l’aller"

Malgré sa bonne passe actuelle, l’OL sait que le match contre le FC Zürich est d’une importance capitale. Les Lyonnaises doivent l’emporter pour garder leur destin entre les mains. Sonia Bompastor s'est exprimé sur le sujet mardi après-midi.

Les améliorations observées depuis quelques semaines

"Au-delà des résultats et des victoires, le contenu était bien plus satisfaisant. Plus conforme à mes attentes et à nos ambitions. Il faut poursuivre car il nous reste du travail même si le contenu des matchs doit nous donner de la sérénité et de la confiance. Individuellement et collectivement, cette confiance est retrouvée donc ça doit nous permettre de continuer et d’être concentré sur le jeu pour pourvoir nous aider à aller chercher ces victoires."

Les axes de progression

"Même si on n’a pas pris de buts hormis contre le Paris FC, on doit encore élever le niveau d’exigence sur l’aspect défensif. Mais aussi dans l’utilisation du ballon. On sait que face à nous, on a des équipes qui nous laissent souvent la possession, qui joue en bloc médian voire bas avec très peu d’espaces.

Il faut continuer sur tout ce qui est jeu combiné, la justesse technique, les bonne positions. Insister aussi dans les 30 derniers mètres avec cette efficacité offensive qui nous permet souvent de nous faciliter les matchs quand on marque rapidement et surtout on met l’équipe adverse dans le doute plutôt que l’inverse. La volonté est d’attaquer fort ce match et de marquer rapidement."

Les leviers utilisés depuis Arsenal

"Il y a eu beaucoup d’échanges individuels, collectivement, c’est du management avec les leaders de ce groupe pour encore une fois bien analyser nos performances, tirer les enseignements. Il faut se fixer des objectifs par rapport aux différentes rencontres qu’on a à disputer mais effectivement ça passe par beaucoup de dialogue et de communication."

La première partie de saison de Morroni

"Elle a été un petit peu embêtée par rapport à des problèmes physiques. Il y a eu une période où dans ses prestations je sais qu’elle était capable de faire mieux. Dernièrement, je suis très satisfaite, elle est sur une bonne dynamique, elle apporte beaucoup défensivement mais aussi dans l’utilisation de son couloir."

L’intégration de Vanesse Gilles

"Vanessa est une joueuse d’expérience, on sait qu’elle peut beaucoup apporter à l’équipe sur le côté défensif. C’est une vraie défenseuse qui aime défendre. Entre Vanessa, Alice (Sombath) et Wendie (Renard), je sais que j’ai trois bonnes défenseuses centrales qui sont capable d’évoluer à un haut niveau. Alice est aussi capable d’évoluer à droite donc on verra en fonction des matchs comme je l’utilise."

Les précautions prises avec Selma Bacha

"Elle a été gênée au niveau des ischios donc elle est de retour de blessure et il faut avoir une gestion particulière dans le temps de jeu pour y aller crescendo. On connait tous les qualités de Selma, elle est très dynamique, très puissante donc elle a beaucoup de générosité sur le terrain. On le fait en concertation, on échange beaucoup, elle se sent bien physiquement. Elle n’est plus gênée. Elle a les 90 minutes dans les jambes et dans la tête."