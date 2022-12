OL : Eugénie Le Sommer de retour contre le FC Zürich

Pour le match retour contre le FC Zürich, Sonia Bompastor peut compter sur le retour d’Eugénie Le Sommer. L’attaquante avait manqué le match contre Dijon après un coup reçu.

Sonia Bompastor avait tué le suspense dès la conférence de presse et les quinze minutes ouvertes à la presse avait confirmé les dires de l’entraîneure de l’OL. Après avoir manqué la réception de Dijon samedi, Eugénie Le Sommer est bien de retour face au FC Zürich. Ayant reçu un coup contre le Paris FC il y a dix jours, l’attaquante n’avait pas pu tenir sa place en championnat, visant le match de Ligue des champions pour être complètement remise. C’est chose faite, elle qui réintègre le groupe lyonnais.

Pour cette rencontre importante dans la course à la qualification, Bompastor s’est appuyée sur le groupe retenu quelques jours plus tôt en D1 féminine avec les renforts de jeunes joueuses. Comme c’est souvent le cas en Ligue des champions, Kysha Sylla fait partie des joueuses retenues. Hegerberg, MBock, Macario, Carpenter, Däbritz et Majri, et Amandine Henry sont elles toujours sur le flanc.

Le groupe de l’OL retenu contre Zürich : Endler, Holmgren, Paljevic - Bacha, Cayman, Gilles, Jaurena, Morroni, Renard, Sombath, Sylla - Benyahia, Horan, Marozsan, Van de Donk, Egurrola - Becho, Bruun, Cascarino, Malard, Le Sommer