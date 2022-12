Selma Bacha et Wendie Renard à la veille de la finale de la Ligue des champions (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, l’OL accueille le FC Zürich. Cette rencontre vitale pour les Fenottes sera arbitrée par Monika Mularczyk.

La victoire sinon rien. Comme il y a quinze jours, l’OL n’a pas besoin de réfléchir au moment de se fixer un objectif face au FC Zürich. Relancées mais toujours en retard sur Arsenal et la Juventus Turin, les Fenottes doivent de nouveau profiter de la confrontation entre les Anglaises et Italiennes pour refaire leur retard. Ce scénario ne passera que par une victoire et Sonia Bompastor et ses joueuses en sont bien conscientes.

Après un quatuor allemand lors de la large victoire en Suisse, ce sont quatre arbitres venues de Pologne qui officieront ce mercredi du côté du Parc OL. La tâche centrale a été confiée à Monika Mularczyk, qui sera assistée par Paulina Baranowska et Julia Bukarowicz. La quatrième arbitre de la rencontre sera Michalina Diakow.