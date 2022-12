Ligue 1 : OL - Strasbourg le samedi 14 janvier à 21h

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l'OL reçoit Strasbourg. Cette rencontre de la phase se jouera le samedi 14 janvier à 21h et sera en co-diffusion sur Canal+ Sport et Prime Video.

Elle marquera la fin de la phase aller. Elle, c'est la 19e journée de Ligue 1 qui se tiendra le week-end du 14 et 15 janvier 2023. Avec la Coupe du monde, le calendrier s'est retrouvé chamboulé et il faut donc attendre la mi-janvier pour voir le championnat de France atteindre sa mi-saison. Pour cette ultime journée de la manche aller, l'OL recevra le RC Strasbourg au Parc OL. La programmation de cette rencontre a été confirmée par la LFP ce jeudi et le duel entre les hommes de Laurent Blanc et ceux de Julien Stéphan se tiendra le samedi 14 janvier à 21h du côté de Décines.

Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette viendront clôturer une semaine intense qui les aura vu affronter le FC Metz en Coupe de France le 7 janvier avant un déplacement à Nantes quelques jours plus tard, le 11 à 19h. Pour regarder cet OL - Strasbourg, les supporters lyonnais auront le choix du diffuseur puisque Canal+ Sport et Prime Video se partageront l'affiche en prime time.